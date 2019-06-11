Молдаван депортировали из Израиля за поддельные визы

Сегодня утром в международном аэропорту Кишинева пограничная полиция обнаружила поддельные визы в паспортах двух молдаван, депортированных из Израиля.

Пассажиры рейса "Тель-Авив-Кишинев" прибыли в страну в 02:45.

Граждане Республики Молдова в возрасте 47 и 50 лет, были депортированы израильскими властями. Во время проверки паспортов пограничники заметили несколько признаков фальсификации израильских виз в обоих документах. Тщательная проверка с помощью специального оборудования подтвердила их подозрения.



Пограничная полиция в Международном аэропорту Кишинева возбудила уголовное дело за совершение преступления согласно статье 362 (2) Уголовного кодекса Республики Молдова, согласно чему их оштрафуют на сумму от 550 до 950 условных единиц , общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 5 лет.