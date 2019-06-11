Владимир Чеботарь: Приглашение ДПМ сесть за стол переговоров с ПСРМ и ACUM остается в силе

Вчерашнее приглашение ДПМ сесть за стол переговоров с депутатами ПСРМ и блоком ACUM остается в силе и сегодня. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.

"Наше вчерашнее приглашение начать переговоры по преодолению политической ситуации остается в силе и сегодня. Мы не услышали четких ответов на приглашение. Причина диалога очевидна. Это необходимо не потому что так посоветовали зарубежные партнеры, а потому что мы признаем тот факт, что находимся в юридическом тупике", - сказал Владимир Чеботарь.

В понедельник, 10 июня, в ходе пресс-конференции вице председатель ДПМ Андриан Канду призвал парламентские партии к диалогу. Канду заявил, что это решение было принято после встречи демократов с послами стран ЕС.