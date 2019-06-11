Додон признал, что он не действовал в одиночку, когда приехал к Владу Плахотнюку с планом федералицзации Молдовы

Игорь Додон признал, что он не действовал в одиночку, когда приехал к Владу Плахотнюку с планом федералицзации Молдовы. Президент заявил, что все это было частью общего плана, однако отказался говорить чей именно.

На вопрос, был ли предложен сценарий Россией, он ответил, Додон дал неоднозначный ответ: "Допустим это был мой сценарий". Заявление было сделано в ходе передачи на телеканале TV8. Ведущий: Почему вы говорили с Плахотнюком о федерализации в пятницу 7 июня?

Додон: Это был сценарий

Ведущий: Ваш сценарий с кем? с русскими?

Додон: Мой. Скажем так, это был мой сценарий.

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