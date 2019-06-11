ДПМ обеспокоена заявлениями Додона, в которых он признается, что является агентом российских спецслужб

Демократическая партия Молдовы обеспокоена событиями, происходящими в стране, особенно некоторыми заявлениями главы государства Игоря Додона на частном телевизионном канале.

"Мы обеспокоены тем, что вчера Додон сказал, что все, что произошло, было российской операцией, и он является агентом в действии, это признание того, что он служит россиянам", - заявил на конференции вице-президент ДПМ Владимир Чеботарь

Пророссийский президент Игорь Додон признает, что он не действовал сам по себе, когда приехал к Владу Плахотнюку с планом федерализации Молдовы. Он говорит, что все было частью плана, но он отказался подчеркнуть, кто это был.