В распоряжении телеканала Publika TV появилось новое видео, где Игорь Додон диктует план федерализации Молдовы.
Запись была сделана в пятницу, 7 июня, во время встречи Игоря Додона с лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком.
Додон: Думаю, что мы должны подписать с Плахотнююком закрытый. Написать: "Додон Игорь" и "Плахотнюк" и на каждой страничке подписаться. Мы должны его подписать закрыто и в конце где-то…. Пиши… есть ручка? И в конце должна быть ссылка, что по пунктам таким-то таким-то в публичном документе будет такая формулировка. У нас будет только один пункт кроме министерства. Т.е в конце должно быть написано, что по пункту такому-то с листа первого в публичном документе будет следующая формулировка. И вот формулировка: "Предпринять совместные усилия для реинтеграции страны на основе предоставления приднестровскому региону особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные исполнительно-распределительные полномочия" ( Повторяет) Это Козак мне диктовал, когда я сказал, что мы не можем писать "федерализация". Исполнительно-распределительные полномочия в политическом, экономическом, …. ( исправляется) политической, экономической, социо-культурной сферы. Мне кажется нормально.
Ералов: Я бы что-то сместил. Я бы оставил просто “особого статуса"
Додон: Серега, это принципиально … я же не … это принципиально.
Ералов: Понятно.
Додон: Так, и там мы написали трехсторонние переговоры, написали? да?
Ералов: Ага…
Додон: Добавь, с целью сохранения полноценных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ.
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ОВЕН
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
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