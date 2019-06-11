ВИДЕО: Игорь Додон диктует план федерализации Молдовы

В распоряжении телеканала Publika TV появилось новое видео, где Игорь Додон диктует план федерализации Молдовы.

Запись была сделана в пятницу, 7 июня, во время встречи Игоря Додона с лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком.

Додон: Думаю, что мы должны подписать с Плахотнююком закрытый. Написать: "Додон Игорь" и "Плахотнюк" и на каждой страничке подписаться. Мы должны его подписать закрыто и в конце где-то…. Пиши… есть ручка? И в конце должна быть ссылка, что по пунктам таким-то таким-то в публичном документе будет такая формулировка. У нас будет только один пункт кроме министерства. Т.е в конце должно быть написано, что по пункту такому-то с листа первого в публичном документе будет следующая формулировка. И вот формулировка: "Предпринять совместные усилия для реинтеграции страны на основе предоставления приднестровскому региону особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные исполнительно-распределительные полномочия" ( Повторяет) Это Козак мне диктовал, когда я сказал, что мы не можем писать "федерализация". Исполнительно-распределительные полномочия в политическом, экономическом, …. ( исправляется) политической, экономической, социо-культурной сферы. Мне кажется нормально.

Ералов: Я бы что-то сместил. Я бы оставил просто “особого статуса"

Додон: Серега, это принципиально … я же не … это принципиально.

Ералов: Понятно.

Додон: Так, и там мы написали трехсторонние переговоры, написали? да?

Ералов: Ага…

Додон: Добавь, с целью сохранения полноценных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ.