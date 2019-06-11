Двое неизвестных были задержаны вблизи железной дороги, когда скидывали из локомотива грузового поезда 14 контейнеров с дизельным топливом.
Инцидент произошел в конце прошлой недели. Сотрудники пограничной полиции следили за автомобилем, который ехал к реке Прут, а позже остановился возле железной дороги недалеко от деревни Слобозия Маре.
Вскоре грузовой поезд замедлил движение, из локомотива выбросили 14 пластиковых контейнеров по 25 литров топлива.
Пограничники помешали планам злоумышленников, когда они загружали контейнера с топливом в автомобиль.
Задержанными оказались что 51-летний мужчина и 46-летняя женщина которые были мужем и женой, проживающими в Джурджулештах Кагульского района, мужчина является сотрудником предприятия Железной дороги Молдовы.
Им грозит штраф в размере от 650 до 1350 условных единиц или общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.
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