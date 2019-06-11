Страшный пожар в одесской психбольнице: погибли шесть человек

В результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибло шесть человек, в числе которых – медицинская сестра. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, в здании находился 51 человек – пациенты и трое сотрудников, в частности, медсестра и санитарки.

Как отметил Бех, на месте пожара было обнаружено четыре мертвых человека - трое пациентов и медицинская сестра, сообщает УНИАН.

По предварительным данным, шестеро пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии, из которых двое скончались в больнице.

Очаг возгорания предположительно находился в районе входа в корпус. По словам Беха, предварительная правовая квалификация ЧП – ч. 2 ст. 270 (нарушения требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. При этом начальник главка добавил, что, если причиной пожара будет установлен поджог, дело переквалифицируют на ст. 115 (умышленное убийство).