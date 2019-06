View this post on Instagram

ПАПА ВЫШЕЛ ИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СНА! Сказать что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно ещё 2 дня. Одна проблема. Папа нифига не помнит, даже что он Бари Алибасов((( Ведёт себя буд-то ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей)))