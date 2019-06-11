Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. ФОТО

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Как уточнил собеседник агентства, пока что Алибасов не может разговаривать и ничего не помнит, передает РИА Новости.

"Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней", — процитировал Горжанкин Бари Алибасова — младшего.

Он добавил, что врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения.

Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По информации медиков, он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее его пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.