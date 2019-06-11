Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей.

Список опубликовал журнал Wunderweib. По его мнению, девочкам больше всего подходят имена Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория. А мальчикам — Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, пишет Вести.ru.

Издание отмечает, что на русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. Авторы статьи подытоживают: "неудивительно, что русские имена красиво звучат и имеют глубокий смысл".