ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

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