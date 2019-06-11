Самая дорогая картина в мире хранится на яхте саудовского принца

Самая дорогая картина в мире Леонардо да Винчи «Спаситель мира» храниться на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда, сообщает The Guardian.

Стоимость полотна оценивается в почти полмиллиарда долларов. Шедевр хранится на судне из-за того, что власти страны пока не построили культурный центр в Эль-Уле, куда планируется ее поместить на хранение, передает МИР24.

В настоящее время яхта принца находится в районе курорта Шарм-эш-Шейх в Египте.

Ранее сообщалось, что картина исчезла. Сотрудники филиала Лувра в ОАЭ, где должны были ее выставить, заявили, что не знают о ее местонахождении. Позже появилась версия, что она может находиться у владельца.



Картину, на котором изображен Иисус Христос, приобрели в 2017 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450 млн долларов. Эксперты называют полотно «религиозной версией «Моны Лизы» и апогеем творчества итальянского художника.