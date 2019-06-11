В Греции назначили дату досрочных выборов в парламент

Алексис Ципрас останется на посту премьера. Он может назначить назначить исполняющих обязанности министров на несколько ключевых постов в правительстве.

Президент Греции Прокопис Павлопулос одобрил запрос премьер-министра Алексиса Ципраса и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 7 июля. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 11 июня.

"Выборы в Европарламент создали ситуацию длительного предвыборного периода примерно в четыре месяца. Я обязан учитывать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", – сказал Ципрас президенту Павлопулосу, передает Корреспондент.

Премьер заявил, что останется на своем посту до выборов и, как ожидается, назначит исполняющих обязанности министров на несколько ключевых постов в правительстве.

Напомним, 27 мая Алексис Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах после того, как его партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла недавние выборы в Европарламент. Она уступила примерно 9% главной оппозиционной партии Новая демократия. Очередные выборы в парламент Греции были запланированы на октябрь.

При этом в мае греческий парламент не смог объявить вотум недоверия правительству Ципраса. Оппозиция потребовала, чтобы премьер созвал внеочередные общее выборы, если он проиграет выборы в Европарламент.