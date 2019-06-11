Мальчик растолстел в полтора раза ради спасения отца

В китайском городе Хуэйсянь, провинция Хэнань, ребенок поправился на 14 килограммов, чтобы спасти отца. Об этом сообщает AsiaOne.

Отец 11-летнего Лу Цзыкуаня нуждается в пересадке костного мозга. В марте медики подтвердили, что ребенок подходит на роль донора. Единственным препятствием оказался его вес, составляющий 30 килограммов. К трансплантации костного мозга не допускают доноров, которые весят менее 45 килограммов, передает Lenta.

Лу Цзыкуань решил во что бы то ни стало набрать недостающие 15 килограммов. "Даже если мне больно, я продолжаю есть, — утверждает он. — Наша семья не выдержит смерти моего папы". С марта он поправился до 44 килограммов и не собирается останавливаться, пока его вес не достигнет 50 килограммов.

В марте сообщалось, что девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пропустила вступительные экзамены в университет, чтобы стать донором и помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии. Из-за процедуры по трансплантации костного мозга ей пришлось отложить поступление в вуз до следующего года.