Недостаток овощей и фруктов приводит к миллионам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний

Недостаточное потребление фруктов и овощей может ежегодно приводить к миллионам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и инсультов. Таковы предварительные результаты исследования, проведённого учёными из Университета Тафтса.

Практически все родители твердят своим детям одно и то же: необходимо есть больше фруктов и овощей. Эти продукты являются неотъемлемой частью здорового питания, поскольку служат отличным источником клетчатки, калия, магния, антиоксидантов и фенолов. Все эти компоненты улучшают здоровье и даже продлевают жизнь, передает Вести.

Свежие фрукты и овощи также во многом определяют разнообразие полезных бактерий в пищеварительном тракте, которые, как показывают многочисленные работы, немало влияют на физическое и даже психическое здоровье людей.

Более того, потребление этих продуктов питания связано с меньшим риском развития ожирения, что также снижает возможность появления сердечно-сосудистых недугов.

Авторы работы решили наглядно продемонстрировать, сколько велико влияние недостаточного потребления овощей и фруктов на риск развития сердечно-сосудистых недугов.

Они оценили среднее количество фруктов и овощей, которое люди потребляют в разных странах. В этом учёным помогли данные исследований рациона и информация о наличии тех или иных продуктов питания в 113 странах мира (таким образом исследование охватывает около 82% населения Земли).

Затем они объединили эту информацию с данными о причинах смерти в каждой конкретной стране и информацией о сердечно-сосудистых рисках, связанных с недостаточным потреблением фруктов и овощей.

Так, учёные подсчитали, что в 2010 году нехватка фруктов в рационе привела к почти 1,3 миллиона смертей от инсульта и более 520 тысячам смертей от ишемической болезни сердца во всём мире. А небольшое количество овощей в рационе привело к примерно 200 тысячам смертей от инсульта и более 800 тысячам смертей от ишемической болезни сердца.

Проще говоря, примерно 1 из 7 смертей от ССЗ произошла из-за недостаточного потребления человеком фруктов, и примерно 1 из 12 смертей произошла из-за нехватки в рационе умершего овощей.

Последствия недостаточного потребления фруктов и овощей, как и следовало ожидать, были наиболее ощутимы в странах с самым низким уровнем потребления фруктов и овощей. Так, в странах Южной Азии, Восточной Азии и стран Африки, расположенной к югу от Сахары, потребление фруктов было низким, а смертность от инсульта – высокой.

Что интересно, отсутствие фруктов и овощей в рационе оказывает наиболее ощутимое воздействие на показатели смерти по причине сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых людей.

Что же касается пола, то нехватка этих продуктов питания оказывало наибольшее влияние на смертность мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний. Скорее всего, причина в том, что женщины больше представителей сильного едят фруктов и овощей, отмечает ведущий автор работы Виктория Миллер (Victoria Miller) из Университета Тафтса.

По словам Миллер, овощи и фрукты являются значимыми компонентами рациона, способными повлиять на случаи смерти, которые можно предотвратить.

Полученные данные, продолжает исследовательница, показывают, что людям во всём мире необходимо увеличить потребление фруктов и овощей.

Основываясь на диетических рекомендациях и исследованиях факторов риска сердечно-сосудистых недугов, учёные также определили оптимальную "дозу" фруктов и овощей. Оказалось, что каждому человеку необходимо употреблять в день 300 граммов фруктов, что эквивалентно примерно двум маленьким яблокам. Оптимальное потребление овощей, включая бобовые культуры, составляет 400 граммов в день, что эквивалентно примерно трём чашам сырой моркови.

Результаты работы будут представлены на конференции Nutrition 2019. По словам его авторов, это наиболее полное исследование такого рода.