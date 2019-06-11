Египет потребовал у Великобритании возвращения бюста Тутанхамона

В Министерство иностранных дел Египта потребовали от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона, сообщает Arab News.

Бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля, пишет Корреспондент.



"Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник", – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до нашей эры) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства.



Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет, что по сей день интригует умы многих ученых по всему миру. Кроме того, привлекает внимание его "проклятая" гробница, которая якобы погубила сразу нескольких ученых, которые ее вскрыли.