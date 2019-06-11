Вышел трейлер новой игры Marvel’s Avengers

Релиз игры запланирован на 15 мая 2020 года. Доступна она будет для платформ PS4, Xbox One, PC и Stadia.

Компания Square Enix в рамках выставки Electronic Entertainment Expo 2019 представила трейлер игры Marvel’s Avengers. Ее разработкой занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex). Ролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment, передает Корреспондент.

Пользователь во время игры сможет перевоплотиться в одного из Мстителей. Это может быть как Капитан Америка, Тор, Халк, Железный Человек, так и другие. Планируется, что в дальнейшем список будет пополняться.

Героев игры озвучивают Джефф Шайн (Капитан Америка), Трэвис Уиллингем (Тор), Нолан Норт (Железный Человек), Трой Бейкер (Халк), Лора Бэйли (Черная Вдова).

Выход игры запланирован на 15 мая будущего года. Доступна она будет для платформ PS4, Xbox One, PC и Stadia.