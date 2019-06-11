Владимир Чеботарь: Игорь Додон не может отменить указ, подписанный Павлом Филипом

Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь заявил, что Игорь Додон не может отменить указ, подписанный Павлом Филипом о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

"Указ, подписанный Павлом Филипом, имеет юридические последствия. Этот указ уже опубликован в Официальном Мониторе. Юридические последствия, появившиеся однажды, больше не могут быть остановлены" - , заявил Владими Чеботарь.

9 июня исполняющий обязанности президента Республики Молдова Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и указ об объявлении досрочных выборов. Сегодня Игорь Додон объявил, что отменил эти документы.