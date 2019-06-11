На пляжах Одессы не рекомендуют купаться

На черноморских пляжах Одесской области и Одессы не рекомендуется купаться из-за аномального цветения водорослей. Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы во вторник, 11 июня.

Отмечается, что в морской воде могут появиться опасные вещества и микроорганизмы, передает Корреспондент.

"Предостерегаем население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Одессе море позеленело из-за водорослей. Вода на морском побережье сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Утверждалось, что купание в такой воде не навредит, если ее не глотать и не погружаться в нее с головой.