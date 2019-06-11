Технологии значительно упрощают людям жизнь: одни помогают контролировать стресс, другие – бороться с алкоголизмом и ничегонеделанием.
Существуют приложения, которые напоминают людям о необходимости встать из-за рабочего стола, выбраться на тренировку или даже выработать полезную привычку. Руководствуясь теми же принципами специалисты из Англии решили одну из проблем кибербезопасности.
Исследователи из Батского университета и Голдсмитского колледжа придумали устройство, которое подключается к компьютеру и напоминает пользователю об элементарных мерах безопасности, передает Вести.
Так, при помощи ненавязчивых звуков, световых сигналов и вибрации прибор сообщит человеку о необходимости сменить пароль на устройстве, выключить его экран при покидании рабочего места или обновить настройки конфиденциальности. Игнорирование таких простых мер может нанести существенные убытки, отмечают эксперты, а различные тренировки по кибербезопасности не дают желаемого эффекта.
Как сообщает пресс-релиз Батского университета, за последние пять лет материальный урон от кибератак вырос на 67%, причём большинство из них проходит успешно именно по человеческой вине. Так, из-за беспечности или забывчивости люди могут не менять пароль на устройствах или аккаунтах долгие годы.
"Люди – слабое звено кибербезопасности. В новостях часто появляются сообщения о взломах данных, и люди ошеломлены обилием шагов, которые нужно предпринимать, чтобы защитить свои данные. Тем не менее многие пренебрегают мерами предосторожности. Беспокойство за сохранность информации не приводит к необходимым действиям", – рассказывает научный сотрудник Школы менеджмента Батского университета Эмили Коллинз (Emily Collins).
Люди поступают так не только дома, но и на работе. Последнее, как правило, оборачивается более значительными финансовыми потерями. Стандартный курс кибербезопасности, который люди, как правило, проходят единожды (при найме работника в организацию), обычно становится для них рутинной обязанностью. И о нём быстро забывают.
Коллинз и её коллеги хотят изменить ситуацию к лучшему и привить пользователям правильные привычки, не напрягая их и не отвлекая при этом от основной деятельности.
"Мы осознаём, что люди реагируют на мягкое, своевременное побуждение к действию, и берём это в расчёт", – поясняет Эмили.
Устройство, созданное её командой, представляет собой микроплату компании Adafruit, которая подключается к компьютеру и может светиться разными цветами. Плата также может быть дополнена датчиками движения, которые будут отслеживать изменения положения тела пользователя. Например, если человек встанет, чтобы оставить рабочее место, устройство заметит это и с помощью светового и звукового сигналов или вибрации напомнит пользователю, что нужно выключить экран компьютера.
Эта же тактика, как предполагают создатели устройства, поможет привить пользователям такие привычки, как своевременная смена пароля, блокировка экрана компьютера и обновление настроек безопасности.
Пока авторы проекта тестируют и дорабатывают прототип устройства с открытым исходным кодом для предприятий.
В дальнейшем команда Коллинз планирует протестировать своё устройство на большом количестве людей и разработать плату, напоминающую о мерах кибербезопасности в домашних условиях.
"Круглые микроплаты Adafruit дают отличную возможность быстро создать прототип аппарата и протестировать его на людях. Все функции в платформу уже встроены, а это значит, что не требуется особого опыта обращения с электроникой, чтобы воплотить нашу идею в жизнь", – говорит преподаватель информатики из Университета Голдсмитс, Сара Вайсман (Sarah Wiseman).
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