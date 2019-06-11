В WikiLeaks рассказали о возможности сокращения тюремного срока Ассанжа

Нынешний тюремный срок основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа при определенных условиях и хорошем поведении заключенного теоретически может быть сокращен вдвое, заявил на брифинге во вторник главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США, передает РИА Новости.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

"Срок может быть сокращен вдвое, до 25 недель", - сказал Храфнссон, отметив, что пока об этом говорить преждевременно.

Отвечая на вопрос о том, почему адвокаты Ассанжа не стали подавать апелляцию на решение суда, он сказал: "На этот вопрос лучше ответят адвокаты. Я понимаю так, что оспаривание этого решения заняло бы долгое время и накладывалось бы на другие судебные разбирательства. Возможно, это продлилось бы дольше 52 недель".

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Слушания по вопросу экстрадиции в США начались в Лондоне 2 мая.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Швеция, в свою очередь, как ожидается, должна в ближайшее время выпустить европейский ордер на арест.

Несколько юристов ранее заявили РИА Новости, что министр внутренних дел Великобритании, скорее всего, распорядится, чтобы запрос от Швеции рассматривался в первую очередь.