Социалиста из незаконного правительства Майи Санду привлекут к ответственности за события 7 апреля

Председатель ПДС Майя Санду, назначенная альянсом Козака премьер-министром, подтверждает, что одного из министров от ПСРМ могут привлечь к ответственности за беспорядки 7 апреля.

Речь идет о так называемом министре обороны Павле Войку. На пресс-конференции Майя Санду выступила со следующим заявление:

"Мы взяли на себя обязательство, что вопрос расследования ситуации 7 апреля будет для нас приоритетным. В связи с этим мы создадим парламентский комиссию и, если выяснится, что в этом замешан член правительства, он будет привлечен к ответственности", - сказал Майя Санду.

Напомним, в прессе появилась информация, что Павел Войку участвовал в событиях 7 апреля 2009 года. Ранее он занимал должность комиссара инспектората полиции района Ботаника. После стал советников президента Игоря Додона.