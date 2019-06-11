Политический кризис в Республике Молдова набрал полные обороты. После решений Конституционного суда о необходимости роспуска парламента и отстранения президента Игоря Додона в стране возникло двоевластие. Правительство демократов объявило о досрочных выборах, а правительство новоиспеченной коалиции социалистов и ACUM уже проводят заседания. Стороны обвиняют друг друга в захвате власти и угрожают массовыми демонстрациями.
Украинский МИД выразил озабоченность вероятностью продвижения российского сценарии федерализации страны, силовики усилили контрразведывательные меры на общем участке границы, пишет lb.ua.
Конституционный блуд
Парламентские выборы в Молдове состоялись в конце февраля. Все это время переговоры о создании коалиции находились в подвешенном состоянии. Рассматривались всевозможные варианты сотрудничества основных партий – пропрезидентской Партия социалистов, Демократической партии и блока ACUM. Но почти за трёхмесячный период они не могли договориться вплоть до последнего момента - Конституционный суд страны предупреждал, что последним сроком для создания большинства и назначения правительства является 7 июня.
Днем позже, 8 июня, социалисты и блок ACUM созвали экстренное заседание парламента, во время которого достигли соглашения о коалиции – и премьер-министром стала Майя Санду. В результате КС Молдовы постановил признать незаконным правительственные назначения и подтвердил наличие условий для роспуска парламента. После отказа распускать парламент от должности был отстранен Игорь Додон. Вместо него функции главы государства выполняет Павел Филип, который безотлагательно постановил распустить парламент и назначить досрочные выборы, которые запланированы на 6 сентября.
Социально-геополитический эксперимент
Накануне достигнутого соглашения по коалиции в Молдову на консультации с политическими партиями прибыл еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнис Хан, директор офиса Восточной Европы Госдепа США Брэд Фрэден и вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Зарубежные представители заявили, что приветствуют скорейшие завершение переговоров. До последних дней переговоры проходили между социалистами и демократами. Но после консультаций с иностранными представителями большинство было сформировано между социалистами и ACUM.
По словам руководства Демократической партии, выдвигаемые социалистами условия были неприемлемыми и касались федерализации страны – что является российским сценарием для Молдовы. Помимо федерализации, социалисты добивались статуса с расширенными полномочиями для непризнанного Приднестровья.
«Это может привести к потере субъектности, потому что все в итоге решится определенным гарантийным соглашением под эгидой РФ и ЕС, а также США как супервайзера процесса. Для Украины здесь прямые последствия – ожидается, что подобная модель будет апробирована после парламентских выборов», - считает эксперт-конституционалист, профессор УжНУ Михаил Савчин.
"Конролируемый хаос" может стать неконтролируемым
Масштабная конфликтная ситуация, в которую погружена сегодня Молдова, отражает и настроения среди людей, и многообразие их интересов. Напряжённость в обществе, вызванная политическим конфликтом в гонке достичь своей цели любой ценой, только усугубляет социальную дезорганизацию. В последние годы партийные лидеры часто шли ва-банк, ставя во главу угла междоусобную конкуренцию, а не развитие государственных институтов.
К примеру, Майя Санду в 2018 году выступила в Европарламенте с просьбой проголосовать за приостановление макрофинансовой помощи Молдове. А социалисты послушно следовали указкам Кремля, изображая при этом «молдавских государственников». Это подтверждают как десятки визитов Игоря Додона в Москву, так и недавно опубликованное видео: на нем Додон сообщает о суммах, получаемых от русских на деятельность Партии социалистов. Так подтвердилось то, о чем все и так догадывались. И совсем не важно, каким путем запись появилась на телеканале демократов.
В то же время и фамилия самого Плахотнюка давно стала очень удобным местным «злом», которое подходит для латания любой дыры и для любой «отмазки» собственных провалов. При этом, борцы за «деолигархизацию»: близкие к Кремлю социалисты и ACUM (которых связывают с осужденными в Молдове бизнесменами Виктором и Виорелом Цопами), о своих патронах просто умалчивают.
Так что к патовой ситуации пришли совместными усилиями.
Дуализм власти
Игроки молдавского кризиса пока что находятся в позиции боевой готовности: политические противники не отступают со своих позиций и готовы выводить сторонников на улицы. Митинг демократов против новоназначенного правительства уже состоялся.
В ACUM, несмотря на временное воздержание от проведения массовых акций, заявили, что все же рассматривают протесты как инструмент дальнейшего противостояния.
Позиции сторон кардинально противоречивы, прежде всего, что касается выборов. ACUM и социалисты не собираются переизбираться. В тоже время силовики и другие ведомства остаются подконтрольными демократам, а призывы коалиции примкнуть к ним – остаются безуспешными. Поэтому ситуация будет обострятся и далее. На первых этапах именно улица может стать плацдармом выяснения «кто кому премьер». Тут стоит учесть, что уличные акции – все же больше территория «акумовцев». Хоть демократы их и считают неопытными политиками, которые попали в лапы коварных социалистов, именно улица была последние несколько лет основной авансценой маневрирования ACUM.
Угроза для Украины
Украина из молдавского кризиса может извлечь несколько уроков.
Во-первых, в случае федерализации Молдовы возле границ Украины возникнет еще одна потенциальная точка нестабильности – Приднестровье. Несмотря на то, что и сегодня в непризнанном «ПМР» базируются российские военные и находится склад боеприпасов, а провокаторы из сепаратистского региона время от времени оказываются то на Донбассе, то на проплаченных митингах в Одессе и в других «командировках», этот вопрос остается в юрисдикции международного права. Это позволяет как Молдове, так и Украине поднимать данный вопрос на международных площадках и международных судах, решения которых могут повлиять на политический дискурс. В случае же федерализации Молдова останется один на один с регионом, подконтрольным России.
Во-вторых, совместный удавшийся опыт ЕС и России закрыть вопрос с коалицией и правительством Молдовы выдастся заманчивой и апробированной технологией. Она вполне может использоваться и после украинских выборов – как для назначения нужной власти, так и для решения вопроса с Донбассом.
То, что европейцы подустали от турбулентности в странах Восточной Европы, показали и результаты евровыборов. Вот на таком издыхании и есть риск, что интересы России и ЕС тут сойдутся: слишком уж соблазнительным им видится вариант возвращения всего в довоенное положение без российских уступок, к «business as usual».
К слову, Германия и Россия как раз заключили во время форума в Санкт-Петербурге соглашение об усилении сотрудничества в экономической сфере. Что еще раз подтверждает: Европа устала слушать о «войне с Россией», о вреде санкций и т.п., а разменной монетой легко может сделать такие страны как Молдову и Украину – решая свои вопросы на «нейтральных» территориях.
«По содержанию в Молдове ситуация непростая. Я ее рассматриваю как некую модерацию политического полигона между ЕС и РФ по решению своих геополитических целей за счет Молдовы. И на поводу этого пошла череда политических сил республики. Чрезмерный дирижизм государства, отсутствие надлежащих гарантий справедливого правосудия и экономических свобод загнали страну в тупик. Это такой себе мини-региональный геополитический социальный эксперимент», - считает Михаил Савчин.
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