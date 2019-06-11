В Бельгии сделали рекордный коктейль джин-тоник

За полчаса организаторы побили собственный рекорд, а алкоголь так никто и не попробовал из-за большого акциза.

В Бельгии во время уличного фестиваля приготовили самый большой в мире джин-тоник. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В огромную емкость выливали компоненты из множества бутылок. Рекордным стал объем в 900 литров, но уже спустя был побит, передает Корреспондент.

Окончательный объем коктейля составил полторы тысячи литров. Алкогольный напиток для рекорда предоставили местные предприятия.

За созданием гигантского коктейля наблюдали десятки людей, но никто не попробовал напиток. Причина в слишком высоких акцизных сборах. Чтобы обойти эти сборы, алкоголь отправят на дальнейшее использование.