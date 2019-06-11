В этих погодных условиях врачи рекомендуют пожилым людям, беременным женщинам, детям и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и респираторной системы, аллергикам избегать длительного пребывания на солнце, носить головной убор, одежду светлых цветов из натуральных тканей, пить больше жидкости, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.

По сообщению синоптиков, дожди могут возобновиться в четверг, 13 июня, в основном в северной части страны.

По оценкам экспертов, июнь этого года может стать самым теплым за последние годы, в данный период предупреждение о жаркой погоде встречается редко.

В июне средняя месячная температура воздуха составляет по территории от +17,8 градусов на севере до +20,0 градусов на юге. Самым холодным за весь период наблюдений на большей части территории Молдовы был июнь 1949 г., когда средняя месячная температура воздуха составляла от +15,1 градусов (Бричаны) до +17,0 градусов (Тирасполь). Самым теплым почти повсеместно был июнь 2007 и 2012 годов. Средняя месячная температура воздуха в эти годы колебалась по территории от +20,6 градусов (Бричаны) до +24,0 градусов (Дубоссары).