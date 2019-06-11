"Apă-Canal Chişinău" предупредил об отключении воды

Потребители, проживающие на столичном шоссе Мунчешть, 406, в среду, 12 июня, останутся без водопроводной воды с 09.00 до 12.00. Кроме того, в среду, а также в четверг, 13 июня, с 09.00 до 17.00, будет приостановлена подача воды на улице Миорица, 3/1, 3/2 и 7/1.

По информации "Apă-Canal Chișinău", в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведёт к приостановке водоснабжения по соответствующим адресам, передаёт IPN.

Также в среду, с 09.00 до 17.00, поставщик воды проведёт запланированные работы. В результате подача воды будет прервана в селе Тохатин, селе Келтуитор, а также в садовом товариществе "Victoria Aura” и в садовом товариществе "Mușcata".

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.