Евродепутат Анди Кристя: Досрочные выборы - лучшее решение для Молдовы

Досрочные выборы являются лучшим решением для Республики Молдова. С таким заявлением выступил евро депутат Анди Кристя в интервью для "Europa Libera".

"Кризисная ситуация в Кишиневе может быть преодолена путем возвращения к электорату. Бухарест должен укрепить свои позиции в качестве "стратегического партнера" Румынии в отношениях с Республикой Молдова, поскольку он обеспокоен возможной консолидацией пророссийских сил в Республике Молдова. Я думаю, что досрочные выборы являются лучшим решением для Молдовы", - отметил Анди Кристя.

В то же время, чиновник считает, что, если не соблюдаются обязательные решения Конституционного суда, то любая идея верховенства закона ставится под сомнение.

"В основе верховенства закона лежит соблюдение решений Конституционного суда, а не Венецианской комиссии, и какой-либо другой консультативный орган не может стать выше Конституционного суда. Ни Восток, ни Запад не должны вмешиваться, они должны сесть за стол переговоров и подумать о народе ", - отметил Анди Кристя.