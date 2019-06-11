Майя Санду: Траяну Бэсеску должны вернуть гражданство Молдовы

Бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску должны вернуть гражданство Республики Молдова. Такое заявление сделала лидер ПДС Майя Санду в ходе пресс-конференции.

"Бэсеску должны вернуть гражданство за все то хорошее, что он сделал для нас. Знаю, что сейчас господин Бэсеску ведет переговоры с европейсткими чиновниками и пытается выяснить, что можно сделать для Молдовы, чтобы мирно преодолеть этот кризис", - передает слова Майи Санду телеканал TV8.

В 2016 году молдавское гражданство Траяну Бэсеску выдал бывший президент Молдовы Николае Тимофти. Новый глава государства Игорь Додон вскоре после инаугурации отменил этот указ.

Бэсеску обжаловал это решение в Апелляционном суде, который 10 мая 2018 года постановил отклонить апелляцию Траяна Бэсеску и оставить в силе решение президента.

Таким образом, решение Апелляционного суда впоследствии было оспорено адвокатами Бэсеску в Высшей судебной палате, которая отклонила требование экс-президента Румынии о восстановлении гражданства и оставила в силе решение Апелляционной палаты.