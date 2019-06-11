Бюро по реинтеграции призывает сохранять спокойствие в Зоне Безопасности

Бюро по реинтеграции совместно с Делегацией представителей в Объединенной Контрольной Комиссии призывает местную публичную администрацию и жителей населенных пунктов, расположенных в Зоне Безопасности, соблюдать конституционный порядок и Верховный закон, избегать напряжения и сохранять спокойствие.

Бюро по реинтеграционной политике и Объединенная Контрольная Комиссия работаю в нормальном режиме.

В случае возникновения риска в Зоне безопасности или нарушений прав человека просьба обращаться в Бюро и/или к молдавской делегации в Объединенной Контрольной комиссии.079 771 466 (24/24).

Бюро по реинтеграционной политике и делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии руководствуются положениями действующего законодательства и действуют только в правовом поле