США призывают молдавские партии проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров

Соединенные Штаты Америки призывают молдавские политические партии проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров.

"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и в соответствии с основными правами. Воля народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства.

Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать", - говорится в заявлении представителя Госдепа Морган Ортагус, которое посольство США в Молдове опубликовало в Facebook.