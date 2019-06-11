Полиция задержала подозреваемых в ограблении предпринимательницы из Сынжерейского района

Полиция задержала подозреваемых в ограблении предпринимательницы из села Цыплешты Сынжерейского района. Преступление произошло ночью. Из-за жары двери дома были открыты и не могли остановить злоумышленников.

Трое мужчин в капюшонах разбудили хозяйку и стали требовать деньги. По данным следствия, на женщину напали молодые люди в возрасте от 17-ти до 32 лет, приезжие из других районов, передает Canal3.

Их добычей в итоге стали мобильный телефон, планшет и 80 тысяч российских рублей.

В распоряжении правоохранителей оказались записи с камеры виденаблюдения, установленной во дворе потерпевшей. На кадрах видно, как молодые люди выводят во двор хозяйку дома и требуют ее достать ценности из машины.

На допросе один из злоумышленников признался в содеянном.

Подозреваемые являются уроженцами Унгенского и Дрокиевского районов. В данный момент они задержаны на 72 часа.