Пожар в Одессе: объявлен траур по погибшим

Принято решение о выплате разовой помощи семьям погибших – по 100 тысяч гривен и семьям пострадавших – по 50 тысяч гривен.

В Одесской области объявлен траур в среду, 12 июня, из-за гибели шестерых людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Об этом сказал и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Паращенко, передает УНИАН .

Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Также принято решение о выплате разовой помощи семьям погибших – по 100 тысяч гривен и семьям пострадавших – по 50 тысяч гривен.

Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1.

В результат ЧП погибли шесть человек, пять – госпитализированы. На момент пожара в медцентре находились 53 человека. Средний возраст пациентов учреждения – от 70 до 90 лет, многие из них были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно передвигаться.