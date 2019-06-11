Портал Variety составил список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. В перечень вошли 13 телешоу.
Кинокритики отметили вышедший в январе мини-сериал "Жизнь матрешки"(Russian Doll) с Наташей Лионн в главной роли, основанную на реальных событиях драму "Когда они нас увидят" (When They See Us), анимационное шоу "Тука и Берти" (Tuca & Bertie) и драматическую комедию "Барри" (Barry).
Также в списке — шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon), драма "Городские истории" (Tales of the City), комедия "Другие двое" (The Other Two) и второй сезон сериала "Дрянь" (Fleabag). Помимо этого, в перечне указаны молодежная комедия PEN15, скетч-шоу "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном" (I Think You Should Leave with Tim Robinson), хоррор-драма "Притворство" (The Act), комедия об американце египетского происхождения "Рами" (Ramy), а также мини-сериалы "Особенный" (Special) и "Семейный брак" (State of the Union), передает Lenta.
7 июня портал Jezebel составил список самых бесталанных актрис и актеров. В него вошли такие звезды, как Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Вин Дизель и Николас Кейдж.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас будут волновать вопросы материального характера. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md