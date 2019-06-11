План Козака в действии: Незаконный парламент проголосовал за отмену смешанной избирательной системы

Депутаты, которые входят в альянс Козака ПСРМ-ACUM, незаконно проголосовали в первом чтении за законопроект, предусматривающий внесение изменений в Избирательный кодекс для отмены смешанной избирательной системы в случае парламентских выборов. Эти действие подтверждают, что основой соглашения между ПСРМ и блоком ACUM являются интересы Российской Федерации.

Возврат к прежней избирательной системе было одим из условий России для создания коалиции с ДПМ, о котором Игорь Додон сообщил демократам. Система предусматривает избрание депутатов по партийным спискам, а не напрямую народом. Это подтвердил сам Додон в беседе с вице-председателем ДПМ Сергеем Яраловым:

Додон: И оставь так как мы написали изначально по пропорциональной системе … рассмотрим, возможность обсудить …… то, что вы поменяли вчера

Яралов: Приступить к изучению возможности... Слушай, а чем плохо?

Додон: Так это согласовано уже. К следующим парламентским выборам обсудить изменение системы на пропорциональную, точка.

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