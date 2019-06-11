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Пытавшегося списать ученика удалили с БАКа в Кишиневе
// фото: из открытых источников
17:19, 11 Jun 2019
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Один учащийся был выгнан с экзамена на степень бакалавра по иностранному языку, потому что попытался списывать. Это второе удаление в рамках нынешней бакалаврской сессии, и также из Бакалаврского центра Кишинева.

Директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ заявил, что учащемуся были отменены два экзамена на степень бакалавра. Он больше не сможет участвовать в следующих экзаменах текущей сессии. Чтобы получить степень бакалавра, ему нужно будет принять участие в сессии в следующем году, передает IPN.

Во вторник, 11 июня, в бакалаврском экзамене приняли участие 15 451 кандидатов, в том числе 10 138 по английскому языку, 5 060, – по французскому языку, 139, – по немецкому языку, 41 – по испанскому языку, 24 – по итальянскому языку, а 49 – по турецкому языку.

Следующий экзамен на степень бакалавра, четвертый, состоится в пятницу, 14 июня.




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