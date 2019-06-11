Названы 5 способов, как защитить психику на работе

Так называемый рабочий стресс — это хроническое расстройство, чреватое самыми серьезными осложнениями. Если нам не удается победить этот стресс, он увеличивает риск депрессий, опухолей и сердечно-сосудистых болезней.

Эксперты MedikForum назвали способы защиты психики на работе, пишет УНИАН.

Перерывы. Окончательно избавиться от источников стресса на рабочем месте невозможно. Но хотя бы раз в час-полтора делайте перерывы, во время которых совершайте пешие прогулки, прослушивайте через наушники спокойную музыку и старайтесь отвлекаться. Если на работе есть пустые помещения, можно практиковать короткие сеансы медитации или йоги.

Профессиональная поддержка. Многие люди просто стесняются обращаться к психотерапевтам. Считается, что люди сами должны справляться с психическими проблемами. В корне неверная точка зрения - не стесняйтесь обращаться за профессиональной поддержкой.

Помощь коллег. Обращайтесь за советами и помощью к коллегам, которые не являются источниками стресса. Чем больше у вас друзей или просто хороших приятелей на рабочем месте, тем ниже уровень негатива.

Дни разгрузки. Один или два раза в неделю запланируйте какие-то приятные события на вечер. К примеру, поход в кафе с друзьями, посещение бассейна, кинотеатра или торговых центров. Это должны быть события, которых вы ожидаете в течение недели.

Увольнение. Если ни один из названных выше способов не помогает побороть источник устойчивого и хронического стресса, начинайте искать новую работу. Не позволяйте себе считать, что деньги важнее вашего здоровья или жизни.