Браконьеров поймали с помощью фиолетового плюшевого мишки

Охранники хабаровского заповедника поймали браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя и букета цветов. Об этом сообщила объединённая дирекция "Заповедное Приамурье".

Игрушку с рацией на груди и букетом в лапах установили на дороге, по которой обычно проезжали браконьеры. Сами инспекторы находились в засаде. Когда преступники подошли к плюшевому медведю поближе, чтобы его разглядеть, инспекторы вышли на связь.

— Злодеи, сдавайтесь! — раздалось в этот момент из рации.

У браконьеров в итоге изъят охотничий карабин, на них составлены протоколы. Также по факту незаконной охоты проводится проверка.