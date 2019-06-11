Правительство одобрило решение о продаже земли под строительство посольства США в Молдове

Правительство одобрило сегодня решение о продаже земли под строительство посольства США в Молдове. Оно будет построено на улице Букурешть, на территории бывшего Республиканского стадиона. Заявление сделал премьер-министр Павел Филип.

Так же было принято решение о переводе штаб-квартиры посольства Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы должны были срочно одобрить эти проекты ввиду политической нестабильности и неопределенности в стране, а так же ввиду последних политических событий и партий, которые хотели приостановить эти два проекта и незаконно пытаются захватить власть.

У нас два обязательства, которые мы дали ранее, мы хотим быть уверенными в том, что они будут соблюдаться, чтобы ни случилось после досрочных выборов", - заявил Филип.

Оба проекта являются обязательствами взятыми на себя Правительством Республики Молдова и желание не блокировать эти проекты на долгий срок в связи с политическим кризисом в стране.