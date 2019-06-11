Конгресс Русских Общин Республики Молдова выражает глубокую озабоченность конфликтом политических элит, чреватый опасными последствиями.
«Это позор, что политики, чье предназначение договариваться друг с другом в интересах всех избирателей и во имя благополучия всей Молдовы, уже три месяца не могут найти общий язык в вопросах управления государственными делами», - говорится в заявлении.
Конгресс Русских общин считает, что патовая ситуация, в которой оказался политический класс Молдовы, может разрешиться исключительно через проведение досрочных парламентских выборов.
«Надо срочно исправлять ситуацию. А это возможно только в результате новых выборов в Парламент. Надеемся, по их результатам ввысший законодательный орган страны придут действительно болеющие за народ и страну люди, которым под силу остановить весь этот заос и разумно распорядиться властью в интересах Молдовы», - говорится в заявлении Конгресса Русских Общин Молдовы.
В документе заявления также отмечается, что организация поддерживает решение о проведении досрочных парламентских выборов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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