Посольство Республики Молдова в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим

Посольство Республики Молдова в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Правительство Филипа приняло решение о переводе во вторник, 11 июня, говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Кабинет министров также постановил утвердить подписание соглашения о продаже земли для строительства Посольства США в Республике Молдова. Премьер-министр Павел Филип сказал по этому вопросу, что учитывая нестабильность и политическую неопределенность в стране, ситуация такая, что эти проекты нужно было срочно одобрить. В то же время, и последние политические события, посредством которых одна из партий, пытавшаяся постоянно блокировать эти два проекта, пытается незаконно захватить власть.



"Это два обязательства, которых мы взяли ранее, и мы хотим удостовериться, что они будут соблюдены, независимо от того, что произойдет после досрочных выборов", - отметил премьер-министр Павел Филип.

Оба проекта являются обязательными, принятыми Правительством Республики Молдова, и было желание, чтобы они не были заблокированы надолго из-за политического кризиса в стране, говорится в сообщении.