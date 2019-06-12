Лидер Rammstein сломал челюсть мужчине в отеле

Инцидент произошел в фешенебельной гостинице Мюнхена. Пострадавший оскорбил спутницу Тилля Линдеманна, пишет Das Bild.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поссорился с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила газета Das Bild.

Отмечается, что на прошлой неделе группа остановилась в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof, передает Корреспондент.



В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.



Как указывает газета, предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед женщиной, в результате чего завязалась потасовка.



Фронтмен Rammstein ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.



По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. В полиции уточнили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.