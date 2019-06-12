В Чехии школьный автобус врезался в фуру

В момент аварии в салоне находились 25 детей возрастом около 10 лет. От столкновения пострадали 18 человек.

На автомагистрали в Чехии вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался в фуру, ранения получили по меньшей мере 18 человек, сообщает Vinegret, передает Корреспондент.

Авария произошла на востоке страны, недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край).

"Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы получил только водитель. Дети отделались преимущественно царапинами и ушибами. Причины ДТП выясняются.