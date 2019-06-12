Во Франции заключенный взял в заложники двух надзирателей

Захватчик был вооружен самодельным оружием. Ранее он предпринимал подобные действия в другом исправительном учреждении.

Во Франции в тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный, отбывающий длительное наказание, взял в заложники двух человек. Об этом вечером 11 июня сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что 35-летний мужчина, который отбывает наказание за убийство и изнасилование, взял в заложники стажера и надзирателя, передает Корреспондент.

У него наблюдаются психические расстройства. Кроме того, он проходит курс лечения от наркотической зависимости.

По данным телеканала, мужчина уже захватывал заложников во время пребывания в другой тюрьме.

Позже стало известно, что ситуацию с заложниками удалось разрешить. Как сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе, обоих надзирателей освободили.

"Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие", − написала Беллубе в Twitter.