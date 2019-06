Согласно данным газеты, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени (10.00 по молдове) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта.

Отмечается, что в сообщении не исключается штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, у полиции нет планов разгонять демонстрантов. Сообщений о столкновениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 по молдове). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.

Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.

It’s #OccupyHK all over again

- bear in mind it’s just Wednesday morning, not weekend. And the average age of protesters is like 23. #extraditionbill @SCMPNews pic.twitter.com/InriluaOTf