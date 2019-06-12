В ближайшие пять лет проведут перепись молдавских лесов

Молдавские леса в ближайшие пять лет пересчитают. Сегодня стартовал проект так называемой переписи зеленого массива. Он внедряется и финансируется Продовольственной и сельско-хозяйственной организацией ООН.

"Мы изучим лесные ресурсы. Конечно, речь не идет о каждом отдельном дереве. Расчеты ведутся по специальной методологии, которые позволяют получить среднестатистические данные, из которых мы сделаем выводы о ситуации на каждом участке леса", сообщил заместитель представителя ФАО в Молдове Тудор Робу.

"Технически всю территория Молдовы разделят на квадраты в два километра. Информацию о каждом участке будут собирать в течение четырех лет, а затем обобщат", отметил замдиректора "Молдсилва" Ион Платон, передает canal3.

Перепись зеленого фонда нашей страны проведут впервые. По ее итогам, станет известно, какие деревья и кустарники преобладают в той или иной зоне. На пересчет будет потрачено 60 тысяч евро.

Лесной фонд Молдовы превышает 460 тысяч гектаров, из них почти 340 тысяч гектаров находится в ведении агентства Moldsilva.