Правительство выделило миллион леев на ликвидацию последствий прошедших ливней

Три района получат миллион леев на ликвидацию последствий прошедших ливней. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, работу которой возглавил премьер Павел Филип. Деньги необходимы на ремонт мостов и дорог, которые были повреждены в результате стихии.

"Люди не должны страдать из-за шоу на политической арене. Пока одни играют в правительство, нам нужно выполнять свой долг. Мы направим более миллиона леев в следующие районы: Фалешты – 587 тысяч леев, Дрокия – 282 тысячи леев, Страшены - 240 тысяч леев", заявил премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип потребовал оценить ущерб аграриев от ливней и града, передает canal 3.

"Всего пострадали более 15 тысяч гектаров сельхозугодий, в том числе сады, виноградники, поля кукурузы, подсолнуха, пшеницы, сои, ячменя, рапса, а также частные огороды", отметил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

"Градом были побиты примерно пять тысяч гектаров полей, засаженные однолетними культурами. Мы намерены закупить еще одну партию на две тысячи противоградовых ракет", проинформировал министр сельского хозяйства Николай Чубук.

С конца мая по 10 июня сильными дождями были размыты примерно 800 километров дорог.

"Государственная администрация дорог направила на места более 35 техников. В то же время 12 региональных АО "Drumuri" ответственны также за патрулирование участков, которые находятся в их ведении", сообщил глава Госадминистрации дорог Георгий Курмей.

Раннее правительство выделило почти три миллиона леев на устранение последствий проливных дождей, прошедших в марте и мае в нескольких населенных пунктах.