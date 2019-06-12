Вниманию путешественников: КПП "Джурджулешты" временно приостановит работу

КПП "Джурджулешты" приостановит свою работу с 13 июня 20.00 по 14 июня 6.00.

Как сообщили в Таможенной службе, деятельность таможенного поста будет временно приостановлена на основании запроса ГП "Железная дорога Молдовы" о проведении предприятием работ по капитальному ремонту участка железной дороги, пересекающего участок дороги между таможенными постами "Джурджулешты" (Республика Молдова) и "Галац" (Румыния) передает МОЛДПРЕС.

Таможенная служба советует водителям выбирать другие таможенные посты, расположенные поблизости.

Согласно статистическим данным, КПП "Джурджулешты" является одним из наиболее востребованных: только за последние 24 часа зарегистрировано 5538 переходов гражданами. Самыми востребованными КПП являются "Международный аэропорт Кишинев,""Леушены" и "Отачь".