Скандал вокруг строительства дома на Рышкановке

Скандал вокруг строительства дома по улице Димо вспыхнул с новой силой.

Приостановленные мэрией работы возобновились. Строители привезли необходимую технику и столкнулись с недовольством жителей окрестных домов. По словам людей, новострой оставит их без солнечного света в квартирах, а разрешение на строительство было выдано с нарушениями.

Возведение жилого дома по адресу Димо 7/3 началось прошлой осенью. Однажды утром местные жители проснулись под звуки пил и выступили против строительства. Врио мэра Руслан Кодряну приостановил работы, но предприниматель оспорил это решение в суде и выиграл дело.

Муниципальные советники созвали срочное заседание, пригласив на встречу представителей всех сторон. Чиновники утверждают, что решение о сдаче земли в аренду было принято в 2015 году другими людьми, передает canal 3.

"Вы обменяли один участок за 2,5 млн леев, на два общей стоимостью 15 млн леев. Об этой оценке, на основании которой происходил обмен, высказалась и Прокуратура антикоррупции. Там установили, что один из сотрудников мэрии превысил полномочия", сообщил мунсоветник ПСРМ Виктор Поляков.

Столичные власти намерены обжаловать решение суда. Также они предложили экономическому агенту уступить жильцам и пообещали в этом случае найти другую площадку под проект.

"Есть два условия: все должно быть сделано очень быстро, потому что у нас нет времени ждать. Если будет окончательное решение, мы построим", сказал представитель строительной компании Василий Чебан.

По итогам долгих споров строительство снова приостановили.