Председатель ПСД: Из-за своего "длинного языка" Додон потеряет и партию, и должность президента

Председатель Социал-демократической партии прокомментировал информацию об открытие уголовного дела о незаконном финансировании ПСРМ. По словам Виктора Шелина, "длинный язык" Додона приведет к ликвидации Партии социалистов.

"Он предложил Плахотнюку купить его партию, а тот отказался. Сейчас он потеряет и партию и должность президента! А ACUM только будет этому аплодировать!", - написал Шелин на своей странице Facebook.

В то же время лидер ПСД заявил следующее: "Козака предупредили, что никаких меморандумов и секретных соглашений не нужно. А Додон хотел получить деньги от Плахотнюка".