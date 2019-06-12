Премьера Филипа десятки людей встретили аплодисментами после передачи на Moldova 1. ВИДЕО

Премьеру Павлу Филипу десятки людей аплодировали, собравшись у здания телевидения Moldova 1.

Глава правительства участвовал на общественном телевидении в передаче, на которой рассказывал о политической ситуации в стране и о необходимости диалога для преодоления кризиса.

На выходе толпа встречала его, скандируя "Браво!", и аплодировала.