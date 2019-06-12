В Кишиневе подростки ограбили табачный киоск: подозреваемые задержаны

Двое подростков 13 и 14 лет задержала полиция по подозрению в ограблении табачного киоска. Инцидент произошел 10 июня на столичной улице Тудор Владимиреску.

По данным полиции, злоумышленники в масках напали на продавца киоска и украли деньги и сигареты. Причиненный ущерб оценивается в 6000 леев.

Полиция задержала подозреваемых. В ходе допроса, они признали свою вину. Сообщается, что несовершеннолетние и ранее находились в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений.

На время следствия подростков отпустили на свободу. Если из признают виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы.